Руководитель волгоградского УФАС опроверг фейк о своей отставке

Общество 08.07.2022 17:43
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08.07.2022 17:43
Руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников опроверг слухи о своей отставке. В ведомстве выступили с официальным заявлением, сообщает ИА «Высота 102».
– В связи с появлением в ряде местных telegram-каналов информации об отставке руководителя Волгоградского УФАС России Лучникова Романа Валерьевича сообщаем, что он продолжает работу на данном посту. Официальная информация о кадровых изменениях в территориальных органах ФАС России публикуется своевременно в открытом доступе на сайте ведомства, – говорится в заявлении.
Напомним, Роман Лучников возглавляет Волгоградское УФАС с октября 2015 года. С 2013 года он работал заместителем руководителя управления федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.
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