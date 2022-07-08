Руководитель волгоградского УФАС опроверг фейк о своей отставке









Руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников опроверг слухи о своей отставке. В ведомстве выступили с официальным заявлением, сообщает ИА «Высота 102».





– В связи с появлением в ряде местных telegram-каналов информации об отставке руководителя Волгоградского УФАС России Лучникова Романа Валерьевича сообщаем, что он продолжает работу на данном посту. Официальная информация о кадровых изменениях в территориальных органах ФАС России публикуется своевременно в открытом доступе на сайте ведомства, – говорится в заявлении.





Напомним, Роман Лучников возглавляет Волгоградское УФАС с октября 2015 года. С 2013 года он работал заместителем руководителя управления федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.