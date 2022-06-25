Общество

В волгоградской академии МВД выбрали «Мисс генеральских симпатий»: фото

Общество 25.06.2022 18:40
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25.06.2022 18:40


В Волгоградской академии МВД России накануне состоялся конкурс курсанток. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе состязаний  девушкам необходимо было продемонстрировать творческие способности и профессиональную подготовку. Не обошелся конкурс без дефиле в вечерних платьях и форменной одежде, а по итогам состязаний члены жюри назвали имя мисс генеральских симпатий. 



Дефиле в вечерних платьях открывало конкурс. Будущие следователи, эксперты-криминалисты и оперативные сотрудники полиции в ослепительных нарядах продемонстрировали зрителям и жюри свою женственность и умение держаться на сцене. После этого девушки представили визитки. Здесь главной задачей было оригинально отразить специфику обучения и будущей профессиональной деятельности.


В конкурсе «Время быстротечно, классика вечна» девушки предстали в образах классических персонажей литературы и кино, а в «Своей игре» ведущие проверили знания конкурсанток в профессиональной и иных областях.


Вторым дефиле этого вечера стала демонстрация форменной одежды. Представшие в начале конкурса в вечерних нарядах, на этот раз девушки показали умение сочетать строгость и изящество, лаконичность и грациозность.


Решением жюри диплом победителя вручили команде факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников.


Второго  места удостоена команда факультета подготовки иностранных специалистов. Третье место заняли девушки академии МВД с факультета следователей. Команде факультета профессиональной подготовки жюри присудило специальный приз. 


Среди конкурсанток жюри, помимо прочего, выбрало «Самую креативную», «Самую эрудированную» и «Самую музыкальную». Звание «Мисс генеральских симпатий» присудили капитану команды факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников Кристине Симоновой.


Дипломы и переходящий кубок командам вручил начальник академии генерал-майор полиции Владимир Третьяков. Он поздравил девушек и  подчеркнул, что все участницы конкурса доказали, что могут не только отлично учиться и выполнять служебные обязанности, но и всесторонне развиваются, ставят высокие цели и достигают их.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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