



Больше половины жителей Южного федерального округа (57%) прошли вакцинацию от ковида. Больше половины опрошенных сообщили, что ни разу не болели ковидом за все время пандемии. 33% респондентов уверены в эффективности вакцины от Covid-19. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

56% южан полагают, что пандемия COVID-19 не закончилась и могут быть новые волны. 27% опрошенных полагают, что пандемия закончилась. Еще 16% считают, что ее не было никогда и государства сознательно раскручивали панику.

53% опрошенных сообщили, что ни разу не болели ковидом. Один раз переболели 32% жителей округа, два раза - 15%.

57% опрошенных прошли вакцинацию от ковида. Один раз делали вакцину 42% респондентов, ревакцинировались 9%, прошли более одной ревакцинации 6%.

33% заявили об эффективности вакцины: 15% - после вакцинации переболели ковидом в легкой форме и еще 18% - не болели вовсе. Треть респондентов (32%) затруднились оценить эффективность вакцины. 25% не делали прививку, они полагают, что вакцина от COVID-19 неэффективна. Еще 11% после вакцинации все равно переболели в тяжелой форме.

65% опрошенных готовы в будущем вакцинироваться от ковида, из них 34% собираются сделать прививку для безопасности в путешествиях или для работы. 35% опрошенных в будущем не намерены вакцинироваться от ковида ни при каких условиях.

— Пиковые продажи программ страхования от негативных последствий вакцинации пришлись на 2020-2021 годы. Тогда было оформлено около 100 тысяч таких полисов. Однако и сейчас, когда пандемия пошла на спад, продажи этих полисов пользуются хорошим спросом. С начала этого года россияне оформили около 10 тыс полисов. Это свидетельствует о том, что наши граждане по-прежнему предпочитают вакцинироваться от COVID-19, имея при этом страховую защиту, — говорит замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 15-20 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Фото из архива ИА «Высота 102».