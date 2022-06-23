Ливни, грозы и град спрогнозировали на 23 июня в Волгоградской области

В Волгоградской области грозы прогремят сегодня, а также 24 июня – в пятницу. Об этом сообщает ИА «Высота 102», говорится в краткосрочном прогнозе Волгоградского ЦГМС. В отдельных районах региона возможно шквалистое усиление ветра.

– 23 июня в Волгоградской области ожидаются кратковременные и небольшие дожди, в отдельных районах ливни, грозы и град, – предупреждают синоптики. – Ветер днем юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 11-14 м/с. В отдельных районах при грозах шквалистое усиление ветра в порывах до 21 м/с.

Несмотря на осадки, в Волгограде и области будет жарко – столбики термометров в тени дотянутся до отметки +30 градусов. Лишь местами по региону будет вполне комфортно – до +27 градусов.

– 24 июня снова ожидаются кратковременные и небольшие дожди, грозы, – сообщают в Волгоградском ЦГМС. – Порывы ветра при грозах от 15 до 20 м/с. Температура воздуха днем от +22 до +31 градуса.

На субботу жители Волгограда могут смело планировать загородный – осадков не ожидается. При этом в регионе будет жарче, чем в рабочие дни, – не меньше +33 градусов в тени.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»