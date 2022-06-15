МЧС предупредило волгоградцев о граде, ливнях и ветре до 25 м/с

В Волгоградской области ожидается ухудшение погоды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предупреждение ГУ МЧС по региону, до конца дня ожидаются ливни, грозы, град и штормовой ветер.

— В среду, 15 июня, с 14.00 до 16.00, с сохранением до конца суток и на следующий день, 16 июня, в отдельных районах Волгоградской области вероятны ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Спасатели рекомендуют в этот период парковать транспорт вдали от деревьев и рекламных щитов. Также не следует ставить автомобили рядом со слабо укрепленными конструкциями.

При обнаружении оборванных проводов ЛЭП ни в коем случае нельзя к ним приближаться. Если запланирована прогулка по Волге на маломерном судне, то такую поездку лучше отложить.

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