Фото Евгения Князева.
«Засыпали под эхо взрывов»: председатель общественной палаты Волгограда Евгений Князев вернулся из разрушенного Мариуполя
Общество 11.06.2022 21:15
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11.06.2022 21:15
Фото Евгения Князева.
Председатель общественной палаты Волгограда Евгений Князев в составе делегации ЮФО вернулся сегодня, 11 июня из поездки в ДНР и ЛНР, куда общественников и лидеров молодежных организаций пригласило руководство республик. Своими впечатлениями об увиденном, о городах и людях, которые пережили страшные испытания, Евгений Князев поделился с корреспондентом ИА «Высота 102».
- Мы хотели из первых уст узнать, как сейчас живется людям в ДНР и ЛНР, увидеть реальные картины, сопоставить это с теми многочисленными фейками, которые распространяют некоторые телеграм-каналы, и нам это удалось, - рассказывает Евгений Вячеславович. – Мы общались и с военными, и с обычными жителями, и с руководством республик, посещали центры выдачи гуманитарной помощи. Признаюсь, поездка была эмоционально очень тяжелой. Но люди, с которыми мы встречались, вдохновляли. Они на 300% русские, даже более русские, чем мы!
- Мы были в Донецке, в Мариуполе, - вспоминает Евгений Вячеславович. – Донецк – очень чистый, красивый город. Если бы не следы от разрывов. Порой даже не верилось, что в 10 километрах идут сражения. Мы жили в гостинице и засыпали под отдаленные звуки взрывов. А, когда на следующий день уехали в Мариуполь, потом узнали, что в нашу гостиницу попал осколок снаряда.
Члены делегации ЮФО смогли пообщаться и с руководством республик ДНР и ЛНР.
- Денис Пушилин нашел время для встречи с нами и ответил на все наши вопросы, - говорит председатель общественной палаты Волгограда. – Признаюсь, мы спрашивали, почему нельзя действовать более жестко, чтобы избавить город от постоянных обстрелов. Нам объяснили – там мирные люди, будут большие потери. Берегут и наших военных. Но нас заверили – есть стратегический замысел, он будет исполнен.
- Я и раньше поддерживал спецоперацию, а после того, что увидел сам, только убедился в правильности своей позиции, - уверен Евгений Вячеславович. – Что нам надо для победы? Наверное, многое. Но главное, чтобы мы гордились, что мы русские, что более величественного народа нет. Вы знаете, я попросил, чтобы мне нашли украинские учебники – по истории, по географии, атласы. Я их пролистал, украинский язык очень похож на русский и я понял, откуда это все взялось, как подменялись понятия…
- Мариуполь поразил, - продолжает собеседник ИА «Высота 102». – Он почти полностью разрушен. Нам рассказывали, что крыши многоэтажек азовцы сами забрасывали коктейлями Молотова, чтобы создавалась дымовая завеса и чтобы не было видно целей. Там долго стоял трупный запах, было очень много могил, захоронений, теперь все они переносятся на кладбища. Но в город уже прибывает строительная техника, идут грузовики со строительными материалами. Пока в городе сложности с электричеством, с водой, власти решают, что где застеклить, обследуют здания на предмет возможного восстановления. Честно, я плакал, когда разговаривал с мужественными женщинами, которые все это пережили. Но они благодарили за то, что их освободили. Хотя все-таки они жаловались – вышли из подвалов, а парикмахерских нет, прически негде поправить. Я горжусь и этими женщинами, и мужеством военных и ополченцев. Они готовы были отдать жизнь за Россию и кто-то ее отдал, а вот готовы ли мы?.. Мне кажется, нам всем есть, о чем подумать..
Фото Евгения Князева.
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