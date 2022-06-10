Лоукастер Smartavia возобновляет авиаперелеты из Волгограда в Санкт-Петербург





Авиакомпания Smartavia открывает полетную программу по маршруту Волгоград – Санкт-Петербург – Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу волгоградского аэропорта, рейсы будут выполняться 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

- Таким образом, самолеты авиакомпании будут летать в северную столицу 5 раз в неделю. Время вылета и прилета разное, в зависимости от дня выполнения рейса. Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте авиаперевозчика, - пояснила представитель пресс-службы аэропорта Анастасия Голодова.

Продолжительность перелета в одном направлении составит более 2,5 часов.

На маршруте будут задействованы комфортабельные воздушные суда Boeing 737-800 с экономическим классом обслуживания.