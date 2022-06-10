Водный оазис с островами появится в июле в центре Волгограда

Общество 10.06.2022 14:33
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10.06.2022 14:33
Строительство большого детского плавательного водоема у стадиона «Волгоград Арены» в ЦПКиО подходит к концу. Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, в настоящее время рабочие выполняют специальную гидроизоляцию чаши и укладку рулонного газона на двух островках. Открытие этого водного аттракциона запланировано в июле.
Детский плавательный бассейн глубиной 60 сантиметров предназначен для семейного отдыха. Все коммуникации устроены как в бассейне: здесь есть оборудование для фильтрации воды и все необходимые инженерные сети. Летом в этом водоеме можно купаться, весной и осенью - кататься на лодочках, надувных фламинго и лебедях, а зимой территорию оборудуют под ледовый каток.
- Объект будет работать круглогодично в разных режимах. Для парка это особенно важно, поскольку зимой обычно многие парки консервируются, а наш Центральный парк будет иметь уже насыщенную зимнюю концепцию развлечений, - пояснил Андрей Еркин.
Площадь детского плавательного водоема составляет 2,5 тысячи кв.м. - это один из самых больших детских плавательных водоемов в России. Здесь установят водопады, беседки, теневые навесы, сцену, арт-объекты и фонтаны. В центре водоема возведены два острова с деревьями.
Фото: ЦПКиО
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