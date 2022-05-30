Общество

Росстат оставил Волгоград в городах-миллионниках после переписи

Общество 30.05.2022 12:15
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30.05.2022 12:15


Росстат опубликовал предварительные итоги переписи населения, которая прошла осенью прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального ведомства, Волгоград сохранил статус города-миллионника. На 1 января 2022 года, по информации Волгоградстата, население Волгограда составляло 1 миллион 1 тысячу 183 человека. 

При этом общее количество миллионников в России увеличилось. 

Так, превысило миллион человек население еще четырех городов – Воронежа, Красноярска, Перми и Воронежа. В итоге количество городов-миллионников в России выросло до 16: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Воронеж, Пермь и Волгоград. 

В городах-миллионниках  суммарно проживает почти четверть всего населения страны (35,7 млн человек). 

Всего в России по состоянию на дату переписи – 1 октября 2021 года – учтено  147,2 млн человек, постоянно проживающих в России. По сравнению с переписью 2010 года население России увеличилось на 2,05 миллиона человек (1,4 процента). Увеличение происходило из-за миграционного прироста на фоне естественной убыли населения (превышение числа умерших над числом родившихся).

Окончательные итоги будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года.

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