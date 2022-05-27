В Волгограде сегодня, 27 мая, центр города в очередной раз оказался парализован пробками. Усугубила ситуацию авария, случившаяся на Первой Продольной магистрали. В результате ДТП, сообщают читатели ИА "Высота 102", на время было парализовано движение троллейбусов. Спасли затруднительное положение, в которое попали пассажиры, новые троллейбусы на автономном ходу.

– Когда ехали с работы, как водится, уставшие и в ожидании наконец добраться до дивана, вдруг встали в пробке на Астраханском мосту, – рассказал информагентству читатель. – И вот тут-то мы оценили преимущества новых троллейбусов. Поняв, видимо, что пробка скоро не рассосется, водитель отцепил рога и спокойно объехал пробку. Честно скажу, мы смотрели в окно на другие троллейбусы с довольными лицами.

Добавим, что на этот час пробки в Волгограде оцениваются онлайн-сервисом в 7 баллов. Движение общественного транспорта на Астраханском мосту уже осуществляется в штатном режиме.