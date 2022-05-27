Общество

В Волгоградской области выращивают баранов-победителей

Общество 27.05.2022 17:05
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27.05.2022 17:05


В Волгограде сегодня, 27 мая, в рамках Российской выставки вручили награды предприятиям, выращивающим лучших в стране племенных овец и коз. Волгоградские бараны были удостоены высокой оценки членов жюри, а чабаны получили медали. 

В Волгограде впервые в истории региона в этом году проходит всероссийская выставка племенных овец и коз. Для участия в ней город на Волге съехались участники из разных субъектов Российской Федерации. На площадке Волгоградского государственного аграрного университета более 400 ученых-селекционеров и ведущие предприятия из 20 регионов Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов приняли участие в профессиональном форуме. В том числе представили 5 овцеводческих хозяйств Волгоградской области: ООО «Волгоград-Эдильбай» (Быковский район), СПК племзавод «Ромашковский», СПК племзавод «Красный Октябрь», СПК племзавод «Палласовский» и ООО «Нива» (все — Палласовский район). Региональные аграрии презентовали на выставке две основные местные породы овец — волгоградскую мясо-шерстную и эдильбаевскую мясо-сальную.

Сегодня, 27 мая, утром гостем форума стал губернатор Андрей Бочаров и замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Как отметил глава региона, благодаря конструктивному взаимодействию с Минсельхозом РФ Волгоградская область сегодня занимает одно из ведущих мест по развитию АПК в стране.

– Сегодня мы рассматриваем очень серьёзные вопросы, связанные с развитием животноводства и прекрасно понимаем, что без селекционно-генетической работы, направленной на улучшение пород, невозможно говорить о современном сельском хозяйстве, –подчеркнул Андрей Бочаров. – Нам совместно необходимо сделать всё, чтобы в наших хозяйствах были высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных. Для этого у нас есть накопленный опыт и хорошие возможности.

Разин в свою очередь отметив высокий уровень организации форума, заявил, что сегодня речь шла не только о производственных показателях, но и о социальной составляющей на селе. 

– Мы ставим перед собой новые амбициозные задачи: без поддержки глав регионов добиваться результата невозможно, – сказал замминистра. 

По итогам форума в Волгограде состоялось награждение чабанов, вырастивших лучших баранов-победителей. Представители Волгоградской области оказались в списке призеров. 

  • СПК п/з «Ромашковский» – 2 золота (за основного барана и ремонтного барана)
  • СПК п/з «Палласовский» – серебро за основного барана и бронза за ремонтного барана
  • «Красный Октябрь» – золото за основного барана и бронза за ремонтного барана, 
  • ООО «Нива» – 2 бронзы (основной и ремонтный бараны),
  • ООО «Волгоград-Эдильбай» – 2 золота (основной и ремонтный бараны)

Добавим, что на суд жюри были представлены 330 животных. 

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