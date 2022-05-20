В Волгоградской области снова подорожали прокладки и подгузники

Общество 20.05.2022 08:43
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20.05.2022 08:43
Очередной рост на средства гигиены зафиксировал на прошлой неделе Волгоградстат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ведомства, так, упаковка прокладок из 10 штук выросла в цене на 2,05% - до 110,32 рубля. С начала года эти средства гигиены подорожали уже на треть – с 77 рублей. Еще выросли в цене и детские подгузники – подорожание составило 0,71% (218, 99 рублей за 10 штук).
Продолжают расти цены на хозяйственное мыло – 200-граммовый брусок стоит теперь в среднем 53,84 рубля (рост 2,24%). Стоимость туалетного мыла увеличилась еще почти на 2% - до 56,81 рубля за 100 граммов.
При этом несколько снизилась цена на туалетную бумагу – на 2,6% (21,48 за рулон), на стиральный порошок – на 3% (205,48 за кг) и на шампунь – на 0,36% (200,92 рубля за 250-граммовый флакон).
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