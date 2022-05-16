В понедельник, 16 мая, губернатор Волгоградской области традиционное понедельничное совещание посвятил весенним полевым работам, состоянию озимых зерновых и садовых культур, виноградников, а также обработке посевов от вредителей.

Как было отмечено в ходе состоявшегося совещания, в Волгоградской области полевые работы и реализация инвестпроектов в сфере АПК продолжаются в соответствии с планом.

По сведениям обладмина, региональные производители обеспечены семенами, ГСМ, минеральными удобрениями, и финансами в достаточном количестве. Андрей Бочаров сообщил, что сев яровых зерновых и зернобобовых культур уже проведен на площади 350 тыс. га. Это 80% от плановых показателей.

— Технические культуры посеяны на площади 360 тыс. га, что составляет 41% от плана, – также сообщил волгоградский губернатор. – Это прежде всего масличные культуры — в том числе полностью завершен сев горчицы и сафлора, продолжается сев подсолнечника (208 тыс. га или 30% от плана). Состояние посевов озимых культур – хорошее и удовлетворительное.

По итогам совещания Андрей Бочаров озвучил региональному комитету сельского хозяйства и муниципалитетам ряд поручений:

продолжить плановые весенние полевые работы и завершить их в установленные сроки (коррективы вносить в зависимости от погоды),

в связи с установившимися низкими температурами особое внимание уделить состоянию озимых,

мониторить ситуацию на предмет появления вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, быть готовыми к борьбе с ними.

Напомним, что на минувшей неделе президент Владимир Путин анонсировал рекордный урожай зерна за всю историю России - 130 млн тонн.