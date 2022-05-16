



Печальное известие о смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Владимира Паненко пришло накануне, 15 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, прощание с подполковником милиции в отставке, кавалером орденов Красной Звезды, Великой Победы и Отечественной войны 2-й степени, состоится завтра, 17 мая, в Дзержинском районе Волгограда. Печальное известие о смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Владимира Паненко пришло накануне, 15 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, прощание с подполковником милиции в отставке, кавалером орденов Красной Звезды, Великой Победы и Отечественной войны 2-й степени, состоится завтра, 17 мая, в Дзержинском районе Волгограда.

Владимир Петрович Паненко родился 10 октября 1925 года. Воспитанник Серафимовичского детского дома он в 16-летнем возрасте, когда началась война, проходил практику на Сталинградском мясокомбинате. Владимир Петрович Паненко родился 10 октября 1925 года. Воспитанник Серафимовичского детского дома он в 16-летнем возрасте, когда началась война, проходил практику на Сталинградском мясокомбинате.

Вместе с товарищами он оказался в зоне боевых действий. Владимир Паненко с дрожью в голосе вспоминал, в каких страшных руинах лежал Сталинград в 1942 году. «Неоднократно моя жизнь была в опасности, но стойкость, боевой дух помогли победить врага», отмечал ветеран. Война для Владимира Петровича закончилась не в мае 1945 года, а в сентябре, в Прибалтике. Он участвовал в освобождении Риги и Клайпеды. За эти бои ветеран Паненко награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-ой степени. Вместе с товарищами он оказался в зоне боевых действий. Владимир Паненко с дрожью в голосе вспоминал, в каких страшных руинах лежал Сталинград в 1942 году. «Неоднократно моя жизнь была в опасности, но стойкость, боевой дух помогли победить врага», отмечал ветеран. Война для Владимира Петровича закончилась не в мае 1945 года, а в сентябре, в Прибалтике. Он участвовал в освобождении Риги и Клайпеды. За эти бои ветеран Паненко награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-ой степени.

Служить в органах милиции Владимиру Паненко предложили в 1946 году. Так он продолжил службу сначала оперуполномоченным подразделении БХСС краевого отдела г. Красноярска, затем его руководителем, после окончания курсов по подготовке начальствующего состава. B 1962 году Владимир Паненко вернулся в Сталинград, чтобы продолжить службу на родной земле. Здесь он возглавил водный отдел милиции. В 1965 году он вышел на пенсию по выслуге лет, продолжив работать юристом, кадровиком. Все это время Владимир Паненко являлся активным членом ветеранской организации сотрудников ОВД. Он постоянно работал с молодежью - кадетами, курсантами Волгоградской академии МВД России и вновь поступившими на службу сотрудниками; посещал значимые патриотические мероприятия города - героя Волгограда. Служить в органах милиции Владимиру Паненко предложили в 1946 году. Так он продолжил службу сначала оперуполномоченным подразделении БХСС краевого отдела г. Красноярска, затем его руководителем, после окончания курсов по подготовке начальствующего состава. B 1962 году Владимир Паненко вернулся в Сталинград, чтобы продолжить службу на родной земле. Здесь он возглавил водный отдел милиции. В 1965 году он вышел на пенсию по выслуге лет, продолжив работать юристом, кадровиком. Все это время Владимир Паненко являлся активным членом ветеранской организации сотрудников ОВД. Он постоянно работал с молодежью - кадетами, курсантами Волгоградской академии МВД России и вновь поступившими на службу сотрудниками; посещал значимые патриотические мероприятия города - героя Волгограда.

Именем Владимира Паненко назван полицейский класс средней школы № 44 г. Волгограда. Он часто приходил на уроки к школьникам, рассказывая о годах войны, о мужестве солдат, долге и чести. Также ветерана не раз приглашали в Кремль на торжественные приемы участников войны. В 2005 году Владимиру Петровичу за выдающиеся заслуги и личный вклад в укрепление государства Российского вручили Орден Великой Победы. Именем Владимира Паненко назван полицейский класс средней школы № 44 г. Волгограда. Он часто приходил на уроки к школьникам, рассказывая о годах войны, о мужестве солдат, долге и чести. Также ветерана не раз приглашали в Кремль на торжественные приемы участников войны. В 2005 году Владимиру Петровичу за выдающиеся заслуги и личный вклад в укрепление государства Российского вручили Орден Великой Победы.

Руководство, личный состав и члены Совета ветеранов ГУ МВД России по Волгоградской области выражают соболезнование родным и близким Владимира Петровича. Руководство, личный состав и члены Совета ветеранов ГУ МВД России по Волгоградской области выражают соболезнование родным и близким Владимира Петровича.



