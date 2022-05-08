







Сегодня, 8 мая, поздравления с предстоящим праздником Днем Победы принимала ветеран уголовно-исполнительной системы, дитя Сталинграда Андреева Зинаида Петровна. Как сообщили в УФСИН по региону, к ней в гости пришли начальник регионального УФСИН Александр Просвернин, заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Сергей Мацко, заместитель прокурора Волгоградской области Владимир Мосин вместе со своими детьми.













Гости поздравили Зинаиду Петровну с наступающим Днем Победы, пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, вручили цветы и памятные подарки.

Зинаида Петровна Андреева - та самая девочка, которая родилась под разрывы бомб и свист пуль в легендарном Доме Павлова, во время Сталинградской битвы. Женщина сегодня рассказала все, что знает об обороне Дома Павлова, его защитниках. Бойцы, которые находились в этом доме, защищали от фашистов и находившихся в нем жителей.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области