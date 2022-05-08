Общество 08.05.2022 09:26
08.05.2022 09:26
Полицейские помогли получить гражданство России 85-летней пенсионерке, которая несколько лет назад переехала из Луганска к своим родственникам, проживающим в Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, женщина покинула Луганск в связи со сложившимися жизненными обстоятельствами. В Волжском она поселилась у родственников и обратилась с заявлением о получении гражданства РФ.
- После оформления необходимых документов, учитывая почтенный возраст женщины, сотрудники миграционной службы приняли решение посетить ее лично, чтобы вручить паспорт гражданина Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.
Паспорт женщине вручил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Виктор Вологин вместе с сотрудниками волжской полиции. Полицейские поздравили пенсионерку с наступающим праздником – Днем Победы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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