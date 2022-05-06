В Волгограде с 7 утра перекрыли центр города

В Центральном районе Волгограда сегодня, 6 мая, вводятся ограничения для транспорта на нескольких улицах. Как стало известно ИА «Высота 102», в преддверии празднования 77-й годовщины великой Победы по центру облатсной столицы пройдет колонна студентов Волгоградской консерватории имени Серебрякова.

— Ограничения с 07.00 до 15.00 вводятся на улице Мира от улицы Краснознаменской до площади Павших Борцов, на улице Ленина от улицы Мира до проспекта имени В. И. Ленина и на улице Володарского в границах улицы Мира и до улицы Коммунистической, — сообщается на сайте мэрии Волгограда.

В праздничном шествии будут участвовать около 300 человек. Студенты и преподаватели «Серебряковки» пройдут по улице Мира до Аллеи Героев в сопровождении духового оркестра и хора. Завершится акция возложением цветов к Вечному огню.

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