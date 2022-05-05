В районах Волгограда начнут перекрывать дороги с 6 мая: график и список улиц

Уже 6 мая, в рабочий день, по решению городской администрации начнут перекрывать улицы в районах Волгограда. Пока одни волгоградцы будут искать объездные пути, курсируя по городу по служебным вопросам, другие начнут отмечать предстоящую годовщину Великой Победы. С 8 на 9 мая пешеходным станет весь центр города. Волгоградцы смогут передвигаться здесь лишь на общественном транспорте либо пешком.

Объявление о предстоящем перекрытии дорог в трех районах Волгограда опубликовано на сайте мэрии.

6 мая

Кировский район:

- с 07.00 до 15.00 пешеходный режим будет действовать на прилегающих к парку 50-летия Октября территориях. А именно: на местном проезде по улице 64-й Армии, на улицах Зины Маресевой и Минина, а также на участке улицы Кирова.

Центральный район:

- с 07.00 до 15.00 ограничения вводятся на улице Мира от улицы Краснознаменской до площади Павших Борцов, на улице Ленина от улицы Мира до проспекта Ленина и на улице Володарского в границах улицы Мира и до улицыКоммунистической.

Красноармейский район:

- с 07.00 до 11.00 пешеходный режим введут на дорогах, прилегающих к пешеходной части бульвара Энгельса и части местного проезда проспекта Героев Сталинграда.

8 - 9 мая

Центральный район:

– с 22.00 8 мая до 12.00 9 мая на время подготовки и проведения парада Победы пешеходный режим будет введен на площади Павших Борцов и прилегающих к ней улицах.

– с 09.30 до 14.00 на время шествия участников акции «Бессмертный полк» перекроют проспект Ленина от улицы Комсомольской до улицы Кубинской и на улице 7-й Гвардейской от Набережной 62-й Армии до Коммунистической.

– с 22.00 8 мая до 24.00 9 мая пешеходные зоны будут действовать на участке Набережной 62-й Армии от ул. 7-ой Гвардейской до ул. Калинина, а также на улицах Краснознаменской, Ленина, Володарского, Комсомольской, Калинина (от улицы Пугачевской до Набережной 62-й Армии).

Оставить автомобили 9 мая в мэрии Волгограда предлагают горожанам на парковках:

- ТРК «Мармелад»,

- ТРК «Европа Сити Молл»,

- по улице Маршала Крылова около стадиона «Волгоград Арена»,

- на площади Павших Борцов с 12.00.