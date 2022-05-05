В Котельниково прошел велопробег по памятным местам





Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» не только поддерживают добрые начинания активистов города Котельниково по изучению и популяризации героического прошлого края, но и сами выступают движущей силой в проведении патриотических акций в Котельниково.

В преддверии 9 Мая активисты и сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината подготовили и провели ряд мероприятий. В числе последних - проведение велопробега, посвящённого 77-летию со Дня Великой Победы.

Солнечная погода, отличное предпраздничное настроение собрали сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината и их семьи у памятника герою Великой Отечественной войны, летчику Михаилу Баранову.





Директор по производству «ЕвроХим-ВолгаКалия» Роман Бергер дал старт и возглавил велоколонну по памятным местам котельниковской земли героев. Спортсмены-любители в сопровождении сотрудников ГИБДД проследовали от мемориала летчику-герою Михаилу Баранову, через памятник погибшим воинам во время Великой Отечественной войны и до кургана воинской славы. На каждой остановке котельниковцы возложили цветы и почтили память героев легендарного поколения минутой молчания.

Мемориальный велопробег приехали поддержать спортсмены разных возрастов. Самому маленькому участнику не исполнилось и пяти лет. Юный любитель активного вида спорта с гордостью проехал в составе велоколонны на своем четырехколесном коне.





Кроме того, в канун Дня Победы молодые специалисты Гремячинского горно-обогатительного комбината в рамках патриотического движения «Котельниково – земля героев» пришли встретить на железнодорожный вокзал города Котельниково ретропоезд «Воинский эшелон». Историко-патриотический проект организован Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва».

Взрослые и дети могли не только почтить память воинов-победителей, но и соприкоснуться с историей - побывать в вагоне-теплушке, увидеть легендарную реактивную установку «Катюша» и другую технику Великой Отечественной войны. В состав поезда включена сценическая платформа. Котельниковцы увидели концерт агитпоезда времен Великой Отечественной войны с участием артистов, преобразившихся на это время в своих прадедушек - железнодорожников, медсестёр, солдат.

С железной дорогой у котельниковцев связано много событий. Именно с основания железнодорожной станции в 1897 году зародился город Котельниково. История станции тесно связана со многими историческими событиями. В годы Великой Отечественной войны, когда в Котельниковском районе шли ожесточенные бои за Сталинград, машинисты паровозов вплоть до полной оккупации Котельниково продолжали водить составы, снабжая фронт боеприпасами, топливом, продовольствием. По этим путям отправлялись на фронт и возвращались с победой герои Великой Отечественной войны.

В рамках объявленной в компании «ЕвроХим» ESG-стратегии молодые специалисты и волонтеры Гремячинского горно-обогатительного комбината запланировали множество социальных, патриотических и экологических акций, направленных на развитие Котельниковского района, которыми молодежь продолжит героические традиции, заложенные старшим поколением.



