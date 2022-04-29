Общество

График работы подразделений миграции в Волгоградской области до 7 мая

Общество 29.04.2022 17:49
29.04.2022 17:49



Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области озвучило график работы своих подразделений в период предстоящих выходных и праздничных дней. Как сообщили в главке, работа подразделений по вопросам миграции региона будет организована 3 и 7 мая с 9:00 до 13:00.
С 4 по 6 мая работа осуществляется в обычном режиме.

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