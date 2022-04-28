Общество

«Поехали гулять»: в волгоградском горпитомнике состоялся собачий выпускной

Общество 28.04.2022 13:26
28.04.2022 13:26




Каждый день в волгоградском горпитомнике МБУ «Северное» начинается с «утренника»: собаки, которые прошли процедуры стерилизации и вакцинации, возвращаются в привычную среду обитания – откуда забирали их ловцы. Журналисты ИА «Высота 102» побывали на одном таком «выпускном» и испытали массу эмоций – от переживаний за дальнейшую судьбу питомцев до радости за оказавшихся на свободе животных. 


Ранним утром к готовящимся к выписке обитателям питомника подгоняют «карету» – специально оборудованный автомобиль с клетками. Каждая клетка рассчитана, как правило, на двух-трех собак, которых выпустят по одному адресу. Вся необходимая информация – о месте «прописки» четвероногих, о вакцинации и стерилизации – содержится под номером, который нанесен на бирку. Поэтому собак возвращают в то же место, откуда они и были отловлены по заявкам жителей. Правда, с некоторыми ограничениями. 

 Мы не можем вернуть собаку, например, к детскому саду, к школе или в густонаселенный жилой массив, поэтому выбираем другое место, но в этом же ареале обитания, – поясняет главный ветеринарный врач МБУ «Северное» Гуля Горбунова. – Собак также не выпускают около дорог с интенсивным движением, чтобы не создавать угрозу безопасности, и на остановках общественного транспорта. 


Всех «выпускников» ждет обязательный ветеринарный осмотр. Специалисты проверяют, как зажил послеоперационный шов, в случае необходимости проводят обработку. Некоторым собакам делают профилактический укол антибиотика и только после этой процедуры в буквальном смысле слова на руках заносят в дом на колесах. 

 Поехали гулять, – ласково уговаривают сотрудники питомника животных, которые ни в какую не хотят покидать вольеры. 

И это объяснимо – за время лечения, нахождения в питомники собаки привыкают к человеку, понимая, что он не только не несет им никакой угрозы, но наоборот, заботится о них – лечит и кормит. Поэтому и реакция на свободу у собак разная. Кто-то тут же пулей вылетает из клетки и, как говорится, поминай, как звали, а кого-то приходится вытаскивать на руках. А один из бездомышей и вовсе демонстративно улегся под колесом автомобиля, категорически отказываясь знакомиться с окружающим миром. 


Когда проходит первый шок, собаки начинают инспектировать уже знакомую территорию. Теперь их задача – выжить и найти себе пропитание. Самое главное, что «выпускники» горпитомника теперь не принесут нежелательного потомства, а три недели тесного общения с человеком, проведенные на карантине и в послеоперационном периоде, положительно влияют на их социализацию. А значит, лишенные основных инстинктов, они не будут представлять опасности для человека, и в конечном итоге, мы сможем жить в соседстве с братьями нашими меньшими без нарушения правил сосуществования, которые порой оборачивались трагедиями. 

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