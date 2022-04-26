Только пешком: 1 мая перекроют центр Волгограда

Общество 26.04.2022 11:30
26.04.2022 11:30
Несколько улиц в Центральном районе Волгограда 1 мая станут пешеходными из-за праздничного шествия профсоюзов, сообщили в мэрии.
В целях безопасности с 22:00 30 апреля до 13:00 1 мая пешеходный режим будет введен на следующих участках автомобильных дорог:
- по ул. 13-й Гвардейской от ул. Коммунистической до Советской;
- проспекту им. В.И. Ленина от ул. 7-й Гвардейской до ул. Краснознаменской;
- ул. Советской от ул. Наумова до ул. 13-й Гвардейской;
- на участках улиц, прилегающих к площади Павших борцов.
Движение автомобильного транспорта будет организовано по альтернативным маршрутам через улицы 7-й Гвардейской, Коммунистическую, Краснознаменскую, Набережную им. 62-й Армии, Пархоменко.
С 00:00 30 апреля до 15:00 1 мая пешеходной станет площадь Павших Борцов, где запланирован праздничный митинг.
Волгоградцам, оставившим личный транспорт на площади Павших Борцов, а также вдоль Аллеи Героев около гостиниц «Волгоград» и «Интурист», по улице Гоголя у Главпочтамта, рекомендовано заблаговременно убрать его с данных территорий для обеспечения безопасности в ходе проведения праздничного шествия и митинга.
Фото из архива «Высоты 102»
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