В Волгограде отключили отопление









Сегодня в Волгограде завершился отопительный сезон. Как сообщает ИА «Высота 102», батареи в квартирах горожан стали холодные. Подтопка социальных учреждений, в случае необходимости, будет осуществляться по заявкам их руководителей.

Напомним, решение о завершении отопительного сезона в областном центре было принято в связи с установлением теплой погоды, позволяющей обходиться без централизованного теплоснабжения.

Тепло во втором по величине городе Волжском отключили еще 14 апреля.

Постановления об окончании отопительного сезона накануне подписаны еще в 17 районах Волгоградской области - Даниловском, Дубовском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Котельниковском, Кумылженском, Ленинском, Ольховском, Палласовском, Руднянском, Среднеахтубинском, Суровикинском, Урюпинском, Фроловском районах, а также городах Камышин и Фролово.



