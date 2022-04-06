



Компенсацию морального вреда после падения в автобусе № 130 «к/т Юбилейный» - Дачи «Химик» взыскала с перевозчика жительница Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, женщине должны выплатить 60 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В суде установлено, что происшествие случилось 18 мая прошлого года. Для предотвращения ДТП водитель автобуса применил экстренное торможение. В результате в салоне упала пассажирка и получила травму руки. Пострадавшая после ДТП проходила длительное лечение.

Фото из архива ИА «Высота 102»