Шесть городов в Волгоградской области, в том числе Камышин и Волжский, признаны городами с благоприятной городской средой по оценке экспертов Минстроя РФ. Высокий индекс качества городской среды зафиксирован также в Котово, Урюпинске, Фролово и Михайловке, последние три города впервые названы одними из самых благоустроенных.
Специалисты Минстроя РФ исследовали в Волгоградской области 19 городов. Расчет индекса производили по шести индикаторам, каждый из которых оценивали по 10-балльной шкале по шести критериям. Таким образом, город мог набрать максимально 360 баллов. Эксперты обратили внимание на следующие зоны:
- жильё и прилегающие пространства;
Столичные специалисты выясняли, насколько они отвечают критериям безопасности, комфортности, экологичности и здоровья, эффективности управления, современности и актуальности среды, идентичности и разнообразия. Урюпинск и Котово набрали по 200 баллов, Камышин – 196, Волжский и Фролово – по 193, Михайловка – 181 балл.
С 2014 года в Волгоградской области реализовали около полутора тысяч проектов благоустройства, в 2022 году завершатся ещё порядка 200. Уже стартовал отбор новых пространств, которые преобразятся в 2023 году. Первоочередные зоны для благоустройства в девяти городах выберут сами жители на онлайн платформе 34.gorodsreda.ru. Всероссийское голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая. Помогать горожанам будут волонтёры.