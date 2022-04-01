На юге Волгограда в 2024 году появится четырехполосная дорога

Сегодня, 1 апреля, подрядчик приступил к разметке территории для новой четырехполосной дороги протяженностью 1,4 километра в Советском районе Волгограда. Жители микрорайона Родниковая долина смогут с комфортом выезжать на проспект Университетский на Второй продольной магистрали.

— На предварительном этапе строители сформируют временные насыпи для работы спецтехники, проведут вынос коммуникаций, а также подготовят траншеи под новую ливневку, — рассказали ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда.

Как только рабочие подготовят дорожное основание, начнется укладка асфальтобетона и пешеходных тротуаров. Проектом предусмотрен монтаж линии освещения. Все работы планируется завершить в 2024 году.