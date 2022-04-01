«Вся надежда на огороды»: волгоградцы требуют немедленно запустить дачные автобусы





Волгоградцы недовольны тем, что дачные автобусы начнут курсировать лишь с 16 апреля. По мнению горожан, установившаяся теплая погода уже в эти выходные выгонит дачников на свои участки. Но тем, у кого нет собственного транспорта, придется добираться на дачи или на перекладных, или на такси. При этом лишних денег у дачников, среди которых немало пенсионеров, нет.

— Все знают, что сейчас происходит с ценами на овощи, поэтому дачи для многих из нас в этом году станут источником проживания и пропитания, — рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы. — Но из-за позднего запуска дачных автобусов мы пропустим важное время для посадки зелени и других ранних овощей.

В частности, недовольны отсутствием возможности добраться до своих огородов дачники из СНТ «Химик».

— Автобус №130 от «Юбилейного» доезжает только до поселка «Южный», а оттуда до дач еще километра два, — рассказала пенсионерка Антонина Сергеевна. — Идти приходится по проезжей части, это очень опасно, не говорю уже про то, что пожилым это тяжело. А у нас в «Химике» около трех тысяч дач. Представляете, сколько человек ждут, когда пойдут автобусы?

Между тем, по словам волгоградцев, в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области им пояснили, что дачных автобусов не стоит ждать раньше 16 апреля. Что касается автобуса №130 «Юбилейный» - дачи «Химик», то 9 и 10 апреля он зайдет в СНТ по графику выходного дня.

Напомним, администрация Волгограда сообщала о начале курсирования дачного транспорта МУП «ПАТП №7» с 16 апреля. В ГУП «Волгоградавтотранс» также обозначили эту дату для начала работы дачных автобусов. Между тем, в Волжском дачников будут возить на участки уже с завтрашнего дня, 2 апреля.

Редакция ИА «Высота 102» накануне попросила прокомментировать ситуацию с дачными автобусами администрацию Волгограда и облкомтранс. Ответ ожидается.



