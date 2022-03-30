Небывалая мышиная возня зафиксирована в Волгоградской области

Общество 30.03.2022 13:21
30.03.2022 13:21
Увеличение численности мышей зафиксировано в четырех районах Волгоградской области. По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, в третьей декаде марта отмечено увеличение мышевидных грызунов в местах резерваций, которые находятся на обочинах дорог, и краевое заселение отдельных полей озимых культур в Котельниковском, Клетском, Калачевском и Суровикинском районах.
Специалисты рекомендуют приступить к обследованиям посевов озимых культур. В зависимости от плотности заселения грызунов будут приняты меры по снижению их численности. Уничтожать мышей будут специальными отравленными приманками или другими родентицидами.
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