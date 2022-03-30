Небывалая мышиная возня зафиксирована в Волгоградской области









Увеличение численности мышей зафиксировано в четырех районах Волгоградской области. По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, в третьей декаде марта отмечено увеличение мышевидных грызунов в местах резерваций, которые находятся на обочинах дорог, и краевое заселение отдельных полей озимых культур в Котельниковском, Клетском, Калачевском и Суровикинском районах.

Специалисты рекомендуют приступить к обследованиям посевов озимых культур. В зависимости от плотности заселения грызунов будут приняты меры по снижению их численности. Уничтожать мышей будут специальными отравленными приманками или другими родентицидами.



