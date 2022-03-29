Волгоградская область приняла больше 1000 беженцев с Донбасса

Общество 29.03.2022 10:45
29.03.2022 10:45
В Волгоградскую область продолжают прибывать беженцы из Луганской и Донецкой Народных Республик.
- На сегодняшний день в Волгоградской области находятся 1064 человека, которые прибыли к нам с территории Донбасса, - сообщили ИА «Высота 102» 29 марта в администрации региона.
Отметим, что две недели назад, 17 марта, в Волгоградской области было зарегистрировано 922 человека, которые прибыли в регион из ДНР и ЛНР. С тех пор приехали еще 142 человека.
Напомним, что организованный поезд из Ростова с 400 беженцами из ДНР и ЛНР прибыл в Волгоградскую область один раз - 20 февраля. Остальные жители народных республик приехали в регион самостоятельно. Беженцы, как отмечают в обладмине, обеспечиваются всем необходимым. На их проживание и питание в Волгоградской области выделяется 1500 рублей в сутки. Кроме того, им оказывается содействие в трудоустройстве. Соответствующее поручение, как ранее сообщало информагентство, озвучил губернатор Андрей Бочаров.
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