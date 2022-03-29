Волгоградская область приняла больше 1000 беженцев с Донбасса









В Волгоградскую область продолжают прибывать беженцы из Луганской и Донецкой Народных Республик.

- На сегодняшний день в Волгоградской области находятся 1064 человека, которые прибыли к нам с территории Донбасса, - сообщили ИА «Высота 102» 29 марта в администрации региона.

Отметим, что две недели назад, 17 марта, в Волгоградской области было зарегистрировано 922 человека, которые прибыли в регион из ДНР и ЛНР. С тех пор приехали еще 142 человека.

Соответствующее Напомним, что организованный поезд из Ростова с 400 беженцами из ДНР и ЛНР прибыл в Волгоградскую область один раз - 20 февраля. Остальные жители народных республик приехали в регион самостоятельно. Беженцы, как отмечают в обладмине, обеспечиваются всем необходимым. На их проживание и питание в Волгоградской области выделяется 1500 рублей в сутки . Кроме того, им оказывается содействие в трудоустройстве.Соответствующее поручение , как ранее сообщало информагентство, озвучил губернатор Андрей Бочаров.











