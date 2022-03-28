

Почти половина жителей Волгоградской области (48,3%) в 2021 году оценили состояние своего здоровья как удовлетворительное. О самочувствии на «троечку» высказались чуть больше 1 млн человек. Такие данные собрал Росстат в рамках Выборочного наблюдения состояния здоровья населения, предложив людям оценить состояние своего здоровья по 5-балльной шкале. Размер выборки составил 60 тысяч домохозяйств, сообщает консалтинговое агентство FinExpertiza.

Более 41% жителей Волгоградской области оценили свое самочувствие как хорошее и очень хорошее в 2021 году. В первый год пандемии эта цифра была больше и составляла 46,2%. На 0,5% сократилось число людей в регионе, которые отзывались о своем здоровье как о плохом или очень плохом. Так, в 2020 году их доля составляла 10,7%, в 2021 – 10,2%.