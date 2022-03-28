Отряд войск РХБ защиты обработал военкоматы Волгограда

Общество 28.03.2022 10:12
28.03.2022 10:12
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты провели обработку специальным раствором военных комиссариатов в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, дезинфекция на территории военных комиссариатов проводилась в преддверии весеннего призыва 2022 года и в рамках противоэпидемических мероприятий.
Всего было обработано около 80 тыс. кв. м. помещений, в том числе прилегающие к зданиям территории и фасады.
Военнослужащие проводили дезинфекцию в костюмах «Нерехта» специальным раствором ДТС-ГК с применением трех авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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