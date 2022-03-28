Общество

Отряд войск РХБ защиты обработал военкоматы Волгограда

Общество 28.03.2022 10:12
28.03.2022 10:12



Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты провели обработку специальным раствором военных комиссариатов в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, дезинфекция на территории военных комиссариатов проводилась в преддверии весеннего призыва 2022 года и в рамках противоэпидемических мероприятий.
Всего было обработано около 80 тыс. кв. м. помещений, в том числе прилегающие к зданиям территории и фасады.
Военнослужащие проводили дезинфекцию в костюмах «Нерехта» специальным раствором ДТС-ГК с применением трех авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.
Фото: пресс-служба Южного военного округа

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
28.03.2022 14:19
Общество 28.03.2022 14:19

0
Далее
Общество
28.03.2022 14:09
Общество 28.03.2022 14:09

0
Далее
Общество
28.03.2022 13:10
Общество 28.03.2022 13:10

0
Далее
Общество
28.03.2022 11:26
Общество 28.03.2022 11:26

0
Далее
Общество
28.03.2022 09:57
Общество 28.03.2022 09:57

0
Далее
Общество
28.03.2022 09:38
Общество 28.03.2022 09:38

0
Далее
Общество
27.03.2022 20:13
Общество 27.03.2022 20:13

0
Далее
Общество
27.03.2022 19:24
Общество 27.03.2022 19:24

0
Далее
Общество
27.03.2022 18:31
Общество 27.03.2022 18:31

0
Далее
Общество
27.03.2022 17:08
Общество 27.03.2022 17:08

0
Далее
Общество
27.03.2022 14:54
Общество 27.03.2022 14:54

0
Далее
Общество
27.03.2022 13:30
Общество 27.03.2022 13:30

0
Далее
Общество
27.03.2022 12:21
Общество 27.03.2022 12:21

0
Далее
Общество
27.03.2022 11:55
Общество 27.03.2022 11:55

0
Далее
Общество
27.03.2022 11:41
Общество 27.03.2022 11:41

0
Далее

Лента новостей

15:00
Бабушка сбитого насмерть КАМАЗом мальчика скончалась в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде водитель, сбивший насмерть мальчика, помещен в СИЗОСмотреть фотографии
14:19
«Говорят, для людей, а делают наоборот»: пассажиры высказались о сокращении маршрутов из Волжского в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
Волгоградские врачи оценили состояние упавшего с крыши ребенкаСмотреть фотографии
14:04
В Волгоградской области за взятку осудят водителя фуры со скрытыми номерамиСмотреть фотографии
13:22
Россиянам разрешили пользоваться Instagram* и Facebook*Смотреть фотографии
13:10
В Волжском жадный предприниматель не платил зарплату уборщицеСмотреть фотографии
13:10
Курс доллара к рублю упал к уровню месячной давностиСмотреть фотографии
12:46
Волжский абразивный завод ответственно подходит к вопросам охраны окружающей средыСмотреть фотографии
11:58
Коронавирус медленно капитулирует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:54
Власти перечислят волгоградским аграриям 800 млн рублей господдержкиСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области водителя отправили в колонию за пьяный дубльСмотреть фотографии
11:40
В селах Волгоградской области нашли зарплаты в 30 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:26
Военнослужащий из Волгоградской области Руслан Маликов погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
10:49
Викторина: «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя»Смотреть фотографии
10:12
Отряд войск РХБ защиты обработал военкоматы ВолгоградаСмотреть фотографии
09:58
Женщина-водитель пострадала в опрокинувшейся легковушке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
Волгоградцев предупредили о фальшивом масле в магазинахСмотреть фотографии
09:38
«Росгосстрах» в Волгоградской области укрепил лидерство в страховании жилья и имущества гражданСмотреть фотографии
09:37
Одетый в черное мужчина с синим рюкзаком исчез под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:25
Волгоградца осудили за контрабанду сильнодействующих стероидовСмотреть фотографии
09:15
Территорию возле администрации Волгоградской области оцепили из-за бесхозной сумкиСмотреть фотографии
08:26
Купить продукты не выходя из дома и сэкономить. Три истории об онлайн-доставкеСмотреть фотографии
08:13
Штормовой ветер принесет апрельское тепло в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:09
Заметки астролога: рекомендации с 28 марта по 3 апреля 2022 годаСмотреть фотографии
07:31
В трех районах Волгограда временно отключат свет 28 мартаСмотреть фотографии
20:40
В Волгограде спасают упавшего с крыши четырехлетнего ребенкаСмотреть фотографии
20:13
В волжской оранжерее распустились «звездные» цветыСмотреть фотографии
19:24
Волгоградским чиновникам закупят масок почти на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
18:31
На севере в Волгоградской области 27 марта выпал снегСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 