Волгоградцы сняли мартовский град на видео











Жители нескольких районов Волгограда стали свидетелями очередного каприза погоды. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в Краснооктябрьском, Ворошиловском и Центральном районах города, сегодня днем неожиданно потемнело небо и с неба посыпались ледяные шарики. Град шел всего несколько минут. А потом стремительно растаял.

Напомним, синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в воскресенье 27 марта. На следующей неделе погода наладится и в регионе резко потеплеет.