Волгоградцы сняли мартовский град на видео

Общество 27.03.2022 14:54
27.03.2022 14:54
Жители нескольких районов Волгограда стали свидетелями очередного каприза погоды. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в Краснооктябрьском, Ворошиловском и Центральном районах города, сегодня днем неожиданно потемнело небо и с неба посыпались ледяные шарики. Град шел всего несколько минут. А потом стремительно растаял.Напомним, синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в воскресенье 27 марта. На следующей неделе погода наладится и в регионе резко потеплеет.
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