Общество

В Волгограде до речпорта продлят маршрут №31к

Общество 24.03.2022 15:09
24.03.2022 15:09


С 28 марта маршрут общественного транспорта №31К, соединяющий в настоящее время пос. Горная Поляна и ул. Казахскую, будет продлен до центральной части Волгограда. В схеме движения микроавтобусов появится 14 новых остановочных пунктов, а новой конечной станет остановка «Речной порт», сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

По информации департамента городского хозяйства администрации Волгограда, на обновленное направление № 31К «Горная Поляна» - «Речной Порт» со следующего понедельника выйдут 20 микроавтобусов малой вместимости с интервалом движения в часы пик 10-12 минут. Протяженность маршрута составит около 20 км.   

Согласно новой схеме движения общественный транспорт маршрута №31К, двигаясь из Горной Поляны в сторону центра, после остановки «Аграрный университет» поедет по Второй Продольной магистрали до пересечения с ул. Елецкой. Повернув направо, транспорт продолжит движение по улицам Елецкой, Огарева, Рабоче-Крестьянской с остановками «Ул. Огарева», «Казачий театр», «Торговый центр», «Пл. Чекистов». Доехав до пересечения с ул. Краснознаменской, микроавтобусы проследуют до конечной остановки «Речной порт».

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