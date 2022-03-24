В Волгограде снесли построенную 67 лет назад двухэтажку









Расселенный аварийный дом №12 по улице Леонова снесли в Советском районе Волгограда. Как сообщили в мэрии, демонтаж двухэтажного здания, построенного в 1955 году, проводился с помощью тяжелой техники.

После окончания работ подрядчик вывез на специализированный полигон около 1650 кубометров строительного мусора и засыпал котлован.

Расселение аварийных домов проводится в Волгограде в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года из аварийных строений переселили более трех тысяч человек, а всего до сентября 2025 года из 253 аварийных домов планируется переселить порядка 10 тысяч человек.

Фото из архива ИА «Высота 102»