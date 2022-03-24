В Волгограде снесли построенную 67 лет назад двухэтажку

Общество 24.03.2022 11:03
24.03.2022 11:03
Расселенный аварийный дом №12 по улице Леонова снесли в Советском районе Волгограда. Как сообщили в мэрии, демонтаж двухэтажного здания, построенного в 1955 году, проводился с помощью тяжелой техники.
После окончания работ подрядчик вывез на специализированный полигон около 1650 кубометров строительного мусора и засыпал котлован.
Расселение аварийных домов проводится в Волгограде в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года из аварийных строений переселили более трех тысяч человек, а всего до сентября 2025 года из 253 аварийных домов планируется переселить порядка 10 тысяч человек.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Реклама
Ставка ипотеки с господдержкой с 1 апреля станет 12%, до 31 марта – 2,75%24.03.2022 16:26
Общество 24.03.2022 16:26
В волгоградских магазинах появилась соцкапуста за 100 рублей24.03.2022 15:16
Общество 24.03.2022 15:16
В Волгограде до речпорта продлят маршрут №31к24.03.2022 15:09
Общество 24.03.2022 15:09
В Волгоградской области снизилось производство яиц24.03.2022 14:18
Общество 24.03.2022 14:18
Еще двое военных из Волгоградской области погибли на Украине24.03.2022 14:17
Общество 24.03.2022 14:17
В Волгограде ликвидировали последствия февральского пожара в школе24.03.2022 14:05
Общество 24.03.2022 14:05
На 100 меньше: заболеваемость ковидом резко упала в Волгоградской области24.03.2022 11:59
Общество 24.03.2022 11:59
Gismeteo прогнозирует сильный шторм в Волгограде на ближайшие выходные24.03.2022 11:58
Общество 24.03.2022 11:58
Волгоградцы спасли питомцев приюта «Догшанс» от голодной смерти24.03.2022 11:36
Общество 24.03.2022 11:36
Стало известно, кто из волгоградцев чаще всего делает антикризисные заначки24.03.2022 09:45
Общество 24.03.2022 09:45
Губернатор Бочаров собрался в Городищенский район Волгоградской области24.03.2022 09:28
Общество 24.03.2022 09:28
В сотнях домов шести районов Волгограда 24 марта отключат свет24.03.2022 08:07
Общество 24.03.2022 08:07
И посеем, и пожнём: в Волгоградской области запаслись семенами и рассадой24.03.2022 07:03
Общество 24.03.2022 07:03
Волгоградцам выдали почти 600 разрешений на весеннюю охоту23.03.2022 21:53
Общество 23.03.2022 21:53
Разрыв отношений, оперные страсти и новый закон: итоги 23 марта в России и Волгограде23.03.2022 20:51
Общество 23.03.2022 20:51
Реклама