Пора, брат, пора! Пассажирский порт опубликовал расписание дачных маршрутов

Общество 23.03.2022 15:16
23.03.2022 15:16
Волгоградский пассажирский порт опубликовал расписание популярных дачных маршрутов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт порта, часть трамвайчиков отправятся на противоположный берег от Волгограда уже в ближайшие дни. Оставшиеся стартуют в первых числах апреля.
По сведениям перевозчика, стоимость проезда волгоградцев до дач, расположенных на Культбазе, будет составлять этой весной 95 рублей для взрослых и 48 рублей для детей до 10 лет. Путь до Островной будет стоить на 15 рублей меньше и составит 80 рублей для взрослых и 40 для детей. Переправа на остров Сарпинский от Тулака и с Обувной фабрики будет стоить 61 рубль и 31 рубль соответственно. Стоимость провоза багажа на всех маршрутах будет одинакова - 58 рублей.
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