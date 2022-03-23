Пора, брат, пора! Пассажирский порт опубликовал расписание дачных маршрутов









Волгоградский пассажирский порт опубликовал расписание популярных дачных маршрутов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт порта, часть трамвайчиков отправятся на противоположный берег от Волгограда уже в ближайшие дни. Оставшиеся стартуют в первых числах апреля.

По сведениям перевозчика, стоимость проезда волгоградцев до дач, расположенных на Культбазе, будет составлять этой весной 95 рублей для взрослых и 48 рублей для детей до 10 лет. Путь до Островной будет стоить на 15 рублей меньше и составит 80 рублей для взрослых и 40 для детей. Переправа на остров Сарпинский от Тулака и с Обувной фабрики будет стоить 61 рубль и 31 рубль соответственно. Стоимость провоза багажа на всех маршрутах будет одинакова - 58 рублей.







