



На фото – план Парка отдыха и туризма «Санаторный». На плане приводится предполагаемое размещение развлекательных зон, в процессе дополнительных геологических исследований возможно изменение их конфигурации.

Строительство уникального комплекса – Парка отдыха и туризма «Санаторный» на границе Кировского и Советского районов Волгограда активными темпами продолжается второй год.

Напомним, соглашение о размещении этого объекта социально-культурного назначения между Ассоциацией компаний «Торгово-промышленная группа «БИС» и Администрацией Волгоградской области рассчитано до 2030 года и предполагает 3 этапа проектных и строительных работ.

В рамках реализации концепции Парка, сумма собственных инвестиций застройщика на первом этапе составила 500 005,5 тыс. рублей (что фактически равно всей сумме инвестиционного соглашения – 502 000 тыс. рублей), при этом объём выполненных работ не только существенно увеличен, но и идёт с опережающими темпами ввода. Помимо внушительных финансовых инвестиций, застройщиком осуществляются существенные вложения в инфраструктуру, логистику и развитие строительной отрасли города.

Согласно плану компании, в проект будут включены несколько развлекательно-туристических зон, разделённых по годам на строительные очереди и этапы ввода в эксплуатацию.

Водные аттракционы мирового уровня





В августе 2021 года волгоградцы уже смогли по достоинству оценить все преимущества современной концепции аквапарка «Акватория», где застройщиком реализован проект из 6-ти аттракционов, 6-ти бассейнов и 10-ти спусков. Общая пропускная способность аквапарка составила 1 500 человек, а единая площадь водной глади всех бассейнов - рекордные 3 400 квадратных метров. Аттракционы «Медленная река», «Волновой бассейн», 3 «Взрослые горки», 3 «Детские горки» с бассейном, Детский водный городок с лабиринтом и 4 спусками, Водные игрушки и «Гидромассажные» бассейны стали достопримечательностями Волгограда и настоящими центрами притяжениями в сфере развлечений нашего региона. Но это далеко не всё.

В настоящий момент активными темпами, с привлечением ведущих архитектурных агентств мира ведётся разработка проекта строительства второго и третьего этапа Аквапарка с ещё большим количеством аттракционов.

Учитывая, что в мае 2022 года будет открыт новый купальный сезон, сотни тысяч волгоградцев вновь посетят комплекс полюбившихся аттракционов аквапарка «Акватория», где для комфорта посетителей теперь будет открыто и Аква-кафе.

Активный спорт – для всей семьи





Специально для тех, кто любит активный отдых, в проекте Парка отдыха и туризма «Санаторный» планируется зона активного отдыха и спорта. Комплекс аттракционов, включающий уже полюбившийся жителям микрорайона «Колизей» велопрокат и скейтпарк, даст всем желающим прекрасную возможность отправиться в увлекательное путешествие по специально разработанным маршрутам велотрека всей семьёй. Планируется разместить площадки для пейнтбола и лазертага для разновозрастных групп.

Для всех, кто предпочитает настоящий экстрим, инвестор планирует соорудить верёвочный городок и искусственную скалолазную стену. На территории зоны активного спорта и отдыха будут размещены: пункт проката спортивного инвентаря, арендуемые беседки, призовой тир, стоянка для электрокаров, квадроциклов и палатки с прохладительными напитками.

Центр счастливого детства в географическом центре Волгограда





Для самых маленьких посетителей Парка планируется создать прогулочные и игровые площадки, детское кафе, различные аттракционы и качели. Места для игр и мастер-классов позволят организовывать и проводить настоящие праздники для малышей не только в выходные, но и в будние дни.

А посетителей постарше гостеприимно примет канатный городок. Здесь под присмотром инструкторов, каждый ребёнок сможет опробовать свои силы и ловкость в преодолении запутанных подвесных верёвочных трасс. Дополнительно в парке отдыха и развлечений для детей планируется разместить велопрокат, прокат скутеров и электросамокатов (включая электрокары), призовые аттракционы, палатки с прохладительными напитками и беседки, уличный игровой лабиринт и парковка. Обрамлять развлекательную зону будет прогулочная пешеходная аллея.

Над территорией зоны активного спорта и детской зоной будет дан старт полётам авиационных моделей, создаваемых детьми в специальном авиамодельном кружке «Санаторный» в одноимённом микрорайоне. Сейчас десятки ребят со всего города оттачивают свои умения и делают первые шаги в конструкторском спорте, посещая занятия и участвуя во Всероссийских соревнованиях.

Отдых у реки без необходимости покидать город





Летний отдых в Волгограде просто не мыслим без принятия солнечных ванн всей семьёй на берегу водоёма. Отталкиваясь от этой идеи, застройщик проекта Парка отдыха и туризма «Санаторный» планирует создать современный насыпной пляжный комплекс под открытым небом. Новый проект пляжной зоны сможет принять единовременно 300 отдыхающих. К удобству посетителей пляж планируется оборудовать зоной лежаков и тенистых навесов. Для соблюдения техники безопасности на воде, пляжная зона будет оборудована спасательной вышкой и пунктами наружного наблюдения. А для тех, кто предпочитает активный отдых, планируется создание пляжной волейбольной площадки.

Туристическая база на уровне современного Парк-отеля





Туристическая зона проекта предполагает комфортный Парк-отель. Современные сборные гостевые домики на 6 и 8 человек с персональным выходом к воде и баней планируется оборудовать всем необходимым для проведения качественного отдыха в атмосфере уюта и покоя. Опоясывать парк-отель будет сеть огороженных прогулочных аллей, где даже самые маленькие члены семьи всегда будут чувствовать себя в комфорте и безопасности. Всего на участке застройщик планирует разместить 9 сборных гостевых домов, а их общая вместимость составит 82 человека единовременно.

Современный центр развлечений на воде





Современные системы акварегуляции и выполнение комплексных работ по очистке дна, могут позволить поднять уровень воды естественного пруда на территории участка и организовать специальную зону отдыха вдоль микрорайона «Колизей». Здесь, на поверхности водной глади, для всех любителей активного отдыха планируется организация современных wake-развлечений, а также прокат катамаранов, лодок и сёрфов.

Волгоград - центр зимних видов спорта? Теперь это реальность!

В это трудно поверить, но в одном из самых жарких городов России планируется появление центра зимних развлечений. Известно, что наш регион, относящийся к умеренно континентальной зоне, обладает непродолжительной зимой и очень жарким летом. Но, является ли это помехой, когда речь идёт о реализации по-настоящему масштабных и амбициозных проектов? Конечно, нет!

По планам застройщика, в Волгограде должен появиться зимний спортивно-развлекательный парк, аналогов которому нет в Южном федеральном округе. Концепт проекта вместит 2 строительных очереди. В рамках реализации первого этапа будут построены и запущены: горнолыжный спуск и тюбинговая трасса, центры проката, подъёмники и кафе.

И это ещё не всё. В самом центре зимнего парка планируется размещение Ледового дворца. Современная концепция, вместительные трибуны на 1 000 человек и универсальное ледовое поле позволят принимать соревнования по хоккею, фигурному катанию, кёрлингу и другим видам спорта. В свободное от соревнований время ледовый дворец будет открыт для свободного посещения всех гостей Парка.

Как отмечают инициаторы проекта, новый Парк отдыха и туризма «Санаторный» по своей площади превысит такие известные проекты как московский парк «Зарядье», краснодарский «Парк Галицкого» и фактически станет одним из крупнейших на Юге России. Общий поток отдыхающих и туристов, способных единовременно посетить аттракционы Парка, составит 10 000 человек. Для его обслуживания планируется задействовать до 500 человек постоянно работающего персонала. Поэтапный ввод объекта в эксплуатацию ускорит развитие социальной, экономической, инфраструктурной сферам, существенно повысив туристический рейтинг волгоградского региона.

Автором концепции застройки Парка отдыха туризма «Санаторный» - является известный волгоградский холдинг – Ассоциация Компаний «Торгово-промышленная группа «БИС» за свою 30-летнюю историю построил и успешно ввел в эксплуатацию свыше 400 000 квадратных метров современного комфортного жилья и объектов коммерческой недвижимости. В числе них – знаковые для нашего города жилые комплексы «Александрийский», «Тихая Гавань», «Прибрежный» и многие другие. К числу наиболее масштабных застроек в настоящий момент также относится и жилой комплекс «Колизей», где на площади 52 Га построено 40 домов, а суммарное количество жителей превышает 40 000 человек. Инвестиционный портфель компании на ближайшие 20 лет превышает 200 000 квадратных метров.











































