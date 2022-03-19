



Центральный районный суд Волгограда вынес решение по делу 31-летнего волгоградца, которого накануне задержали за плакат с антивоенным содержанием во время митинга-концерта «Крымская весна». Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, ему назначено 15 суток ареста. Даниэль Куракин, пояснили в ведомстве, привлечен к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение порядка проведения организации митинга, собрания), а также дискредитацию Вооруженных сил России.

Напомним, мужчина попытался с плакатом пройти вместе с колонной волгоградцев, которые принимали участие в праздновании 8-летней годовщины воссоединения России и Крыма. Участники шествия сами попытались вырвать у него плакат.