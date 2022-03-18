В шести районах Волгограда 18 марта отключат свет





В Волгограде в течение дня запланированы отключения электроэнергии в нескольких районах. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», в Советском районе света не будет с 14-00 до 17-00 в домах на улицах Малиновского, 13, 17-21, ул.Ерина, 5-11, 6-12, ул.Моисеева, 3-11, 2-8, ул.Помнющего, 8, 10.

В Кировском районе останется без ресурса весь поселок Саши Чекалина с 10-00 до 17-00, а также дома на ул. Сенная, 1-7, 9-17, ул.Песчаная, 2, 6-80, ул.Травяная, 1-71, 2а-4, ул.Ильмовая, 3, 4, ул.Ореховая, 2.

В Ворошиловском районе не будет электричества с 9-00 до 13-00 в домах на пр. Университетский, 4, 96, 98, ул.Славская, 10, 12, 3, ул. Зевина,1д.

В Краснооктябрьском районе отключат свет с 9-00 до 17-00 в домах на ул. Маршала Еременко, 52, 54, 56 и ул.Библиотечная, 17, 15.

С 9-00 до 17-00 ресурс пропадет с 9-00 до 17-00 в домах Дзержинского района на ул.Баженова, 29-43, 47-67, 30-68, ул.Римского-Корсакова, 29, ул.Халтурина, 43, ул.Воровского, 2-8, 1-9, ул. Комиссара Щербины, 10, ул.Анри Барбюса, 10 ,1-7.

В это же время не будет света в Кировском районе на ул. Долгопрудная, 19-23, 18-42, 1-21, ул.Энергетиков, 2-30, 32-46, ул.Соленая, 17-26, 6-18, 7-15, ул.Алычевая, 1-17, 2-12, ул.Абрикосовая, 7-25, ул.Рудная, 8-28 ул.Гранатовая, 1-23, 2-42.

В Краснооктябрьском районе с 9-00 до 17-00 придется провести без света горожанам, проживающим на ул. Аграрная, 1-19, 12-18, 12а.

В Красноармейском районе с 9-00 до 12-00 отключат электричество в домах на ул.Шадринская, 1-3, 2-6, ул.Караванная, 56-86, ул.Светлоярская, 39-89, ул.Палласовская, 3, 23, ул.Светлоярская, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 7.



