Общество

Волгоградцы активнее взялись за свое здоровье после первого года пандемии

Общество 18.03.2022 09:02
18.03.2022 09:02


Доля жителей Волгоградской области умеренной приверженностью здоровому образу жизни выросла на 37,5% в 2021 году по сравнению с 2020-м. При этом число антизожников после первого года пандемии сократилось на 29%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование компании FinExpertiza, основанное на опросных данных Росстата.

Согласно результатам исследования, здоровому образу жизни в достаточной степени привержены почти 60% жителей Волгоградской области – умеренными зожниками себя назвали 1 млн 242 тысячи человек. Строго соблюдают принципы ЗОЖ лишь 10,6% населения региона (221 тысяча человек).

Пренебрежительно к здоровому образу жизни относятся 613,4 тысячи жителей Волгоградской области. По сравнению с 2020 годом, количество антизожников уменьшилось на 250,6 тысяч человек – они стали соблюдать все или почти все принципы ЗОЖ. К ним, в соответствии с принятой методологией, относятся:

- отказ от курения;
- потребление овощей и фруктов ежедневно в объеме не менее 400 грамм;
- не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю;
- сокращение потребления соли до 5 грамм соли в сутки;
- умеренность в употреблении алкоголя.

Те, кто соблюдают все правила, считаются строгими зожниками. Люди, не соблюдающие один из перечисленных принципов (кроме курения), могут отнести себя к умеренным зожникам. Если же человек курит либо нарушает два и более правил, исследователи относят его к антизожникам.

Таким образом, Волгоградская область в 2021 году вошла в десятку регионов России, где жители активнее всего взялись за свое здоровье и стали чаще отказываться от вредных привычек. В этот список также вошли Чувашия, Чукотский автономный округ, Калининградская и Владимирская области, Алтай, Кировская, Иркутская и Ярославская области, а также Крым. В целом, число поборников вредных привычек в 2021 году сократилось в 32 субъектах РФ.

«Примечательно, что распространенность здорового образа жизни имеет устойчивую гендерную специфику. Если в 2021 году доля строгих приверженцев ЗОЖ среди мужчин составила 6,4%, то среди женщин – 7,7%. Таким образом, женщины в 1,2 раза чаще мужчин проявляли требовательность к своему здоровью», – отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Общество
18.03.2022 10:07
Общество 18.03.2022 10:07

0
Далее
Общество
18.03.2022 09:58
Общество 18.03.2022 09:58

0
Далее
Общество
18.03.2022 09:15
Общество 18.03.2022 09:15

0
Далее
Общество
18.03.2022 08:15
Общество 18.03.2022 08:15

0
Далее
Общество
17.03.2022 19:31
Общество 17.03.2022 19:31

0
Далее
Общество
17.03.2022 19:08
Общество 17.03.2022 19:08

0
Далее
Общество
17.03.2022 18:03
Общество 17.03.2022 18:03

0
Далее
Общество
17.03.2022 16:56
Общество 17.03.2022 16:56

0
Далее
Общество
17.03.2022 16:24
Общество 17.03.2022 16:24

0
Далее
Общество
17.03.2022 16:00
Общество 17.03.2022 16:00

0
Далее
Общество
17.03.2022 15:29
Общество 17.03.2022 15:29

0
Далее
Общество
17.03.2022 14:54
Общество 17.03.2022 14:54

0
Далее
Общество
17.03.2022 12:59
Общество 17.03.2022 12:59

0
Далее
Общество
17.03.2022 11:53
Общество 17.03.2022 11:53

0
Далее
Общество
17.03.2022 10:54
Общество 17.03.2022 10:54

0
Далее

Лента новостей

10:07
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа активизируют работу по развитию зеленого фондаСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде на месте 23 аварийных двухэтажек вырастут высоткиСмотреть фотографии
09:24
В Волгоградской области браконьера поймали за разделкой туши косулиСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде из-за «Крымской весны» перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
09:02
Волгоградцы активнее взялись за свое здоровье после первого года пандемииСмотреть фотографии
09:01
Чиновники назвали проблемные объекты нацпроектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:44
В Волгоградской области сократилось количество вакансийСмотреть фотографии
08:31
На север Волгоградской области пришли морозыСмотреть фотографии
08:15
В шести районах Волгограда 18 марта отключат светСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде забуксовал процесс по делу организатора многомиллионной аферыСмотреть фотографии
19:31
В Волгограде пройдут автопробег и концерт "Крымская весна"Смотреть фотографии
19:08
Суд арестовал волгоградку на 10 суток за мат в приемной президентаСмотреть фотографии
18:03
Конфискованных в Волгограде экзотических животных перевезли в приют «Дино»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:01
Шансов выжить не было: КамАЗ раздавил иномарку с водителем на волгоградской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
«Вопросов больше не имею»: депутаты облдумы определились, что хотят услышать от губернатораСмотреть фотографии
16:56
В Волгоградский области жителям дома без дверей пересчитали плату за коммуналкуСмотреть фотографии
16:44
Волгоградца отправили в колонию за угрозы следователюСмотреть фотографии
16:24
Бочаров предложил волгоградцам поддержать теплом военных РоссииСмотреть фотографии
16:23
Под Волгоградом фермер спас жизнь изрезанному ножом мужчинеСмотреть фотографии
16:14
Цифра становится ближе: «Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру во Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
В оранжерее под Волгоградом расцвело растение-самоубийцаСмотреть фотографии
15:29
Военнослужащий из Волгограда Константин Сайгаков погиб на УкраинеСмотреть фотографии
14:54
Краснодарского бизнесмена заставили выплатить зарплату волгоградцуСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде задержали мини-зоопарк с измученными животнымиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:59
«С сахаром и прокладками проблем нет»: в правительстве РФ призвали население успокоитьсяСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской облдуме специально для экс-главы КСП возродили ранее сокращенную должностьСмотреть фотографии
12:59
Больше 900 беженцев приняла Волгоградская область к 17 мартаСмотреть фотографии
11:55
Охотника за педофилами из Новосибирска осудили в Волгограде за наркотикиСмотреть фотографии
11:53
Андрей Бочаров — Александру Новаку: 10211 домов догазифицируют на основе заявок жителейСмотреть фотографии
11:46
Депутаты Волгоградской облдумы нашли замену сложившему полномочия КоротковуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 