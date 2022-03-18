Волгоградцы активнее взялись за свое здоровье после первого года пандемии



Доля жителей Волгоградской области умеренной приверженностью здоровому образу жизни выросла на 37,5% в 2021 году по сравнению с 2020-м. При этом число антизожников после первого года пандемии сократилось на 29%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование компании FinExpertiza, основанное на опросных данных Росстата.

Согласно результатам исследования, здоровому образу жизни в достаточной степени привержены почти 60% жителей Волгоградской области – умеренными зожниками себя назвали 1 млн 242 тысячи человек. Строго соблюдают принципы ЗОЖ лишь 10,6% населения региона (221 тысяча человек).

Пренебрежительно к здоровому образу жизни относятся 613,4 тысячи жителей Волгоградской области. По сравнению с 2020 годом, количество антизожников уменьшилось на 250,6 тысяч человек – они стали соблюдать все или почти все принципы ЗОЖ. К ним, в соответствии с принятой методологией, относятся:

- отказ от курения;

- потребление овощей и фруктов ежедневно в объеме не менее 400 грамм;

- не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю;

- сокращение потребления соли до 5 грамм соли в сутки;

- умеренность в употреблении алкоголя.

Те, кто соблюдают все правила, считаются строгими зожниками. Люди, не соблюдающие один из перечисленных принципов (кроме курения), могут отнести себя к умеренным зожникам. Если же человек курит либо нарушает два и более правил, исследователи относят его к антизожникам.

Таким образом, Волгоградская область в 2021 году вошла в десятку регионов России, где жители активнее всего взялись за свое здоровье и стали чаще отказываться от вредных привычек. В этот список также вошли Чувашия, Чукотский автономный округ, Калининградская и Владимирская области, Алтай, Кировская, Иркутская и Ярославская области, а также Крым. В целом, число поборников вредных привычек в 2021 году сократилось в 32 субъектах РФ.