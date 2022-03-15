В Волгограде эвакуировали торговые центры «Парк Хаус» и «Мармелад»

В Волгограде утром 15 марта в очередной раз поступили сообщения с угрозами в два торговых центра, больницы и один суд. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в числе эвакуированных оказались ТРК "Парк Хаус" и ТРЦ "мармелад" в Дзержинском районе.

По сведениям источника информагентства, сообщения с угрозами поступили на электронные почты указанных торговых центров, а также трех медицинских учреждений и одного суда на территории Волгограда. Согласно инструкциям информация об угрозах была передана в правоохранительные органы. В настоящее время отрабатываются все сообщения.

Сообщается также о том, что угрозы поступили в одно из образовательных учреждений. Информация об этом уточняется информагентством в профильных ведомствах.

Фото: ИА "Высота 102"