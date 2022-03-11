



Жители Волгограда и области массово жалуются на стремительный рост цен на сахар в сетевых магазинах шаговой доступности и на рынках. Как сообщают ИА «Высота 102» читатели, ценники на данный товар меняются по два раза в сутки.

Так, жительница Волгограда Екатерина сообщила, что накануне утром сахар на рынке «Северный» в Краснооктябрьском районе стоил 87 рублей. Уже вечером, говорит женщина, когда она возвращалась с работы домой, стоимость подскочила до 90 рублей.

— На рынках совсем совесть потеряли! Сказали, что это еще дешево, поскольку в магазинах скоро будут продавать по 150 рублей, — рассказывает волгоградка. — Я болею диабетом, и сахар мне жизненно необходим. Как жить с такими ценами, я не понимаю.





С повышением цен столкнулись и жители Фроловского и Палласовского районов Волгоградской области. Там в магазинах ценник на товар первой необходимости, по сообщению читателей информагентства, поднялся до 79 рублей. Как говорят волгоградцы, приходится брать, поскольку товар еще нужно отыскать - во многих магазинах сахара и вовсе нет.

Лидером по росту цен на сахар в Волгоградской области является Калач-на-Дону. В магазинах сети «Магнит» стоимость продукта достигла уже 107 рублей за пачку весом 900 граммов.





Напомним, для оперативного мониторинга потребительских цен и наличия товаров первой необходимости в регионе действует межведомственный штаб. Все факты необоснованного завышения цен, правонарушений в сфере потребительского рынка направляются для проверки в правоохранительные органы и надзорные ведомства.

Редакция ИА «Высота 102» направила жалобы читателей в оперштаб, и их приняли в работу.



