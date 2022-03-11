Общество

«Совсем совесть потеряли!»: жители Волгограда и области шокированы ростом цен на сахар

Общество 11.03.2022 18:25
11.03.2022 18:25




Жители Волгограда и области массово жалуются на стремительный рост цен на сахар в сетевых магазинах шаговой доступности и на рынках. Как сообщают ИА «Высота 102» читатели, ценники на данный товар меняются по два раза в сутки. 

Так, жительница Волгограда Екатерина сообщила, что накануне утром сахар на рынке «Северный» в Краснооктябрьском районе стоил 87 рублей. Уже вечером, говорит женщина, когда она возвращалась с работы домой, стоимость подскочила до 90 рублей. 

— На рынках совсем совесть потеряли! Сказали, что это еще дешево, поскольку в магазинах скоро будут продавать по 150 рублей, —  рассказывает волгоградка. — Я болею диабетом, и сахар мне жизненно необходим. Как жить с такими ценами, я не понимаю.


С повышением цен столкнулись и жители Фроловского и Палласовского районов Волгоградской области. Там в магазинах ценник на товар первой необходимости, по сообщению читателей информагентства, поднялся до 79 рублей. Как говорят волгоградцы, приходится брать, поскольку товар еще нужно отыскать - во многих магазинах сахара и вовсе нет. 

Лидером по росту цен на сахар в Волгоградской области является Калач-на-Дону. В магазинах сети «Магнит» стоимость продукта достигла уже 107 рублей за пачку весом 900 граммов. 


Напомним, для оперативного мониторинга потребительских цен и наличия товаров первой необходимости в регионе действует межведомственный штаб. Все факты необоснованного завышения цен, правонарушений в сфере потребительского рынка направляются для проверки в правоохранительные органы и надзорные ведомства.

Редакция ИА «Высота 102» направила жалобы читателей в оперштаб, и их приняли в работу. 


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Общество
11.03.2022 17:42
Общество 11.03.2022 17:42

0
Далее
Общество
11.03.2022 16:39
Общество 11.03.2022 16:39

0
Далее
Общество
11.03.2022 16:12
Общество 11.03.2022 16:12

0
Далее
Общество
11.03.2022 15:40
Общество 11.03.2022 15:40

0
Далее
Общество
11.03.2022 13:31
Общество 11.03.2022 13:31

0
Далее
Общество
11.03.2022 13:17
Общество 11.03.2022 13:17

0
Далее
Общество
11.03.2022 13:00
Общество 11.03.2022 13:00

0
Далее
Общество
11.03.2022 12:41
Общество 11.03.2022 12:41

0
Далее
Общество
11.03.2022 11:16
Общество 11.03.2022 11:16

0
Далее
Общество
11.03.2022 11:01
Общество 11.03.2022 11:01

0
Далее
Общество
11.03.2022 09:30
Общество 11.03.2022 09:30

0
Далее
Общество
11.03.2022 09:27
Общество 11.03.2022 09:27

0
Далее
Общество
11.03.2022 08:24
Общество 11.03.2022 08:24

0
Далее
Общество
11.03.2022 08:11
Общество 11.03.2022 08:11

0
Далее
Общество
10.03.2022 22:10
Общество 10.03.2022 22:10

0
Далее

Лента новостей

19:05
На смену H&M и Zara: кто оденет волгоградцев вместо брендовых бутиковСмотреть фотографии
18:25
«Совсем совесть потеряли!»: жители Волгограда и области шокированы ростом цен на сахарСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Эксперты одобрили проект реконструкции волгоградского ЦУМаСмотреть фотографии
17:20
Волгоградские силовики и обладмин заявили об уходе из InstagramСмотреть фотографии
16:39
Освобождал Донбасс и Севастополь: в Волгограде скончался 99-летний участник Сталинградской битвыСмотреть фотографии
16:12
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram в РоссииСмотреть фотографии
15:40
В Камышине простятся с погибшим десантником Романом ФилатовымСмотреть фотографии
15:34
Детскую хоккейную команду эвакуировали из застрявшего в снегу автобуса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ключевых решений для корпоративных клиентов по итогам 2021 годаСмотреть фотографии
13:31
В ЦПКиО Волгограда построили бассейн для «Ниагары»Смотреть фотографии
13:17
Андрей Бочаров обсудил с банкирами кредитные каникулы для волгоградцевСмотреть фотографии
13:00
Дорожники сняли ограничения движения на трассе Р-228Смотреть фотографии
12:56
Разумная замена: вице-мэра Волжского перетянули в ВолгоградСмотреть фотографии
12:42
Коронавирус убил еще 14 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:41
Мэр Волжского расстался со своим заместителемСмотреть фотографии
12:40
Волгоградские налоговики предлагают бизнесу сообщать о проблемах из-за санкцийСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде и области резко сократилось количество звонков от мошенниковСмотреть фотографии
11:46
Из-за анонимной угрозы эвакуирован лицей №3 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:32
Андрей Бочаров встречается с главами финорганизаций в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:16
Продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортах РоссииСмотреть фотографии
11:05
Водитель премиального внедорожника сбил ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:01
Мост через Ахтубу в Волгоградской области возьмут под круглосуточную охрануСмотреть фотографии
10:57
У депутатов Волгоградской облдумы возникли вопросы к губернаторуСмотреть фотографии
10:03
Россияне массово «переселяются» в ВКонтактеСмотреть фотографии
09:30
Волгоградское УФСИН ослабило ограничения по коронавирусуСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области из-за снегопада затруднено движение на трассе Р-228Смотреть фотографии
09:18
Слесарь сорвался с высоты на заводе по переработке шин в ВолжскомСмотреть фотографии
09:10
Продавщица магазина в Волгограде лишилась пальца из-за взрыва пивной кегиСмотреть фотографии
09:04
Основоположник обмена электронными документами пришёл в регион: компания «Такском» открыла офис в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:24
В Волгограде растет востребованность альтернативного вида похоронСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 