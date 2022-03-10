Общество

Домашний уют никуда не уйдет – напоминают в «Галамарте»

Общество 10.03.2022 13:56 Реклама
10.03.2022 13:56 Реклама


Уют – это неосязаемое понятие. Большие богатые дома бывают холодными, а маленькие квартиры - настолько теплыми, что из них не хочется уходить. Все дело в атмосфере тепла, доброты и комфорта, которуюсоздаем сами. А магазину «Галамарт» есть, что предложить нам в помощь.
Порой достаточно небольшого акцента – пледа или покрывала, накинутого на диван, чтобы квартира заиграла новыми красками. В пастельных тонах, однотонные или яркие разноцветные – в них так приятно кутаться с чашечкой чая, и вот уже проблемы потихоньку отступают. 
А что насчет умиротворяющей ароматерапии от LADECOR? Пара капель масла в аромалампе наполнят дом любимым ароматом. А букет из мыльных лепестков окружит благоуханием во время принятия ванны. 
Уют – это ещё и любимые блюда домочадцев. Но готовить приятнее на новой и качественной посуде. Столовая посуда в «Галамарте» тоже порадует хозяек: для красивой сервировки на каждый день и на праздники. Не обойтись в уютном доме и без разнообразной бытовой техники. Для кухни – электрические чайники, блендеры и мультиварки, для красоты – триммеры, мощные фены и мультистайлеры для волос. 
А еще в «Галмарте» есть разнообразные хозтовары, игрушки для детей, стильные и современные гаджеты, инструменты и спортивные аксессуары – всего более 7 000 товаров, которые помогут создать дома ту самую атмосферу тепла и уюта, к которой стремимся мы все. Все есть в «Галамарте» – в широком ассортименте и по доступным ценам. 
8 800 25 000 25
www.galamart.ru

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