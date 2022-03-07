На фото: такие картины жители Кумылженской наблюдали в местных магазинах до вчерашнего вечера.
Общество 07.03.2022 11:53
07.03.2022 11:53
На фото: такие картины жители Кумылженской наблюдали в местных магазинах до вчерашнего вечера.
Жители станицы Кумылженская Волгоградской области два дня не могли найти в магазинах сахар, мясо и муку. Как рассказали ИА «Высота 102» жители районного центра, в частности, опустели полки в магазинах торговой сети «Покупочка». «В субботу ничего нельзя было купить, спрашивали у продавцов, отвечали, что ждут завоза», - сообщили местные жители.
Впрочем, накануне вечером ситуация исправилась. По словам жителей станицы Кумылженская, в магазинах вновь появились мука и сахар, а также мясные продукты.
Интересно, что власти Кумылженского района никак не комментировали ситуацию с опустевшими полками в станице. Зато на странице администрации района в социальной сети опубликован ролик о продуктовом изобилии в Биробиджане.Напомним, ряд торговых сетей ввели ограничения по продаже социально значимых продуктов в одни руки.
На фото: такие картины жители Кумылженской наблюдали в местных магазинах до вчерашнего вечера.
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