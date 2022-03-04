Авиакомпания S7 отменит рейсы из Волгограда в Ереван и Баку





Авиакомпания S7 Airlines закрывает все международные рейсы с 5 марта. Решение, очевидно, коснется и запланированных перелетов между Волгоградом, Баку и Ереваном. Согласно расписанию международного аэропорта Волгоград, полетная программа из Волгограда в Баку должна была начаться 30 марта, в Ереван – 3 апреля, сообщает ИА «Высота 102». Исчезли с табло и рейсы в Фергану и обратно.

В настоящее время рейсы из Волгограда в Ереван выполняет только авиакомпания Pegas Fly, с 6 марта к ней присоединятся перевозчики Nordwind Airlines и «Азимут». Перелеты в столицу Азербайджана должна была выполнять только S7 Airlines. Теперь эта компания обслуживает только рейсы из Волгограда в Москву, Новосибирск и обратно.

Фото: международный аэропорт Волгоград.