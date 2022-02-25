В волгоградском аэропорту отменили рейс в Сочи

Общество 25.02.2022 07:50
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25.02.2022 07:50
Волгоградский аэропорт сегодня продолжит работу почти в полном соответствии с расписанием. Как сообщили ИА «Высота 102» в аэропорту, отменен всего один рейс в Сочи, который был запланирован на 8-00 часов. Это связано с закрытием воздушной гавани курортной столицы России до 2 марта в связи с ограничениями, введенными Росавиацией. Но другие самолеты сегодня будут приземляться и улетать по расписанию. Это касается таких направлений, как Москва, Нижний Новгород, Уфа, Санкт-Петербург и Минводы.
Напомним, накануне в Волгограде были отменены около десятка авиарейсов. Хотя волгоградский аэропорт и продолжил работу в штатном режиме, решения о приостановке полетов принимали авиакомпании.
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