Корейскую машину должника волгоградские приставы забрали с парковки









Автомобиль жителя Волгоградской области KIA Rio, задолжавшего банку 930 тысяч рублей, приставы нашли на парковке и арестовали. Как сообщили в УФССП России по Волгоградской области, мужчина взял кредит в ПАО «Абсолют Банк», но свои обязательства по его погашению не исполнял. На прием к судебному приставу-исполнителю мужчина не являлся, долг добровольно не погашал. Исполнительное производство находилось в Калачевском районном отделении УФССП России по региону.

Приставы выяснили, что на имя должника зарегистрирован автомобиль KIA Rio 2019 года выпуска. Машину нашли на парковке. Авто арестовали и передали на ответственное хранение взыскателю. В настоящее время судебный пристав-исполнитель проводит подготовку имущества к реализации.



