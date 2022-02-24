Корейскую машину должника волгоградские приставы забрали с парковки

Общество 24.02.2022 20:28
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24.02.2022 20:28
Автомобиль жителя Волгоградской области KIA Rio, задолжавшего банку 930 тысяч рублей, приставы нашли на парковке и арестовали. Как сообщили в УФССП России по Волгоградской области, мужчина взял кредит в ПАО «Абсолют Банк», но свои обязательства по его погашению не исполнял. На прием к судебному приставу-исполнителю мужчина не являлся, долг добровольно не погашал. Исполнительное производство находилось в Калачевском районном отделении УФССП России по региону.
Приставы выяснили, что на имя должника зарегистрирован автомобиль KIA Rio 2019 года выпуска. Машину нашли на парковке. Авто арестовали и передали на ответственное хранение взыскателю. В настоящее время судебный пристав-исполнитель проводит подготовку имущества к реализации.
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