Covid-19

В Волгоградской области ковид-пациенты массово пошли на поправку

Covid-19 18.02.2022 11:49
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18.02.2022 11:49


За минувшие сутки в Волгоградской области выздоровели после коронавируса 984 человека - это рекордный показатель за последний месяц, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее в регионе от COVID-19 вылечились только 598 человек. 
Всего за последние сутки выявлено 1568 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. От общего числа заболевших госпитализированы в стационары 342 волгоградца. За сутки не пережили коварный вирус 13 человек. Всего уже 6203 жителя Волгоградской области стали жертвами пандемии.

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