В Волгоградской области ковид-пациенты массово пошли на поправку





За минувшие сутки в Волгоградской области выздоровели после коронавируса 984 человека - это рекордный показатель за последний месяц, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее в регионе от COVID-19 вылечились только 598 человек.

Всего за последние сутки выявлено 1568 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. От общего числа заболевших госпитализированы в стационары 342 волгоградца. За сутки не пережили коварный вирус 13 человек. Всего уже 6203 жителя Волгоградской области стали жертвами пандемии.