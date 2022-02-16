



Мария Глоденко возглавила коллектив подведомственного комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области учреждения "Природный парк "Щербаковский". Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, до своего назначения Мария Александровна отработала в составе руководства учреждения 15 лет. Став директором, она сменила на этом посту свою старшую коллегу Валентину Махину.

Валентина Викторовна возглавляла учреждение со дня его основания в июне 2003 года. Под ее руководством природный парк занимался не только научной деятельностью, но и неоднократно становился победителем и призером различных конкурсов, организатором ярких экологических мероприятий. Кроме того, все эти годы коллектив учреждения системно занимается изучением, сохранением самобытной культуры и традиций поволжских немцев-колонистов. В прошлом году здесь открылся музей и новый туристический маршрут, к которым интерес посетителей особой охраняемой территории только возрастает. Природный парк «Щербаковский» располагается в Камышинском районе Волгоградской области.

Напомним, в декабре прошлого года сменилось руководство и в другом природном парке. Так, директором ГБУ ВО "ПП "Волго-Ахтубинская пойма" стал Александр Федюнин.

Фото: ГБУ ВО "ПП "Щербаковский" / Instagram.