Безмасочник доехал до Мамаева кургана в Волгограде за 7500 рублей

Общество 13.02.2022 14:17
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13.02.2022 14:17
Жителю Волгограда не удалось обжаловать крупный штраф за нахождение в общественном транспорте без защитной маски. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волгоградского областного суда, в 2021 году волгоградца оштрафовали на 7500 рублей по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Мужчину, который находился без защищающей органы дыхания маски в общественном транспорте, задержали проверяющие на остановке «Мамаев курган». Нарушитель, в отношении которого был составлен административный протокол, оспорил наказание. Он просил его отменить, полагая, что его действия были неправильно квалифицированы судом. Волгоградец просил назначить ему наказание по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в виде предупреждения.
Апелляционная инстанция переквалифицировала дело на ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, но сумму штрафа оставила без изменения – 7500 рублей.
Суд посчитал, что назначить нарушителю наказание в виде предупреждения невозможно, так как мужчина не выполнил установленные правила поведения при введении на территории Волгоградской области режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которая внесена в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, чем создал угрозу безопасности как своему здоровью, так и здоровью других лиц.
Решение вступило в законную силу.
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