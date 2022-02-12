Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области превысило 2 тысячи человек

Covid-19 12.02.2022 12:53
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12.02.2022 12:53


В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 2046 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее опасную инфекцию выявили у 1916 человек. От общего числа заболевших госпитализированы в стационар 386 жителей региона. За день коронавирус унес жизни еще 12 человек. Всего уже 6122 жителя Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. За сутки из медучреждений выписались 537 волгоградцев. 

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